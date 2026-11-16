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Filipinler ve Japonya liderleri ASEAN zirvesinde stratejik ortaklığı derinleştirdi

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Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. ile Japonya Başbakanı Takaiçi, Manila'daki ASEAN 49. Liderler Zirvesi'nde stratejik ortaklığı derinleştirmede anlaştı. Marcos etkileşimin sürdürülmesinin önemini vurguladı, Takaiçi ise ikili ilişkileri güçlendirmeyi beklediğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile stratejik ortaklıklarını derinleştirme konusunda anlaştı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Marcos Jr. ve Takaiçi, başkent Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 49. Liderler Zirvesi marjında bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı.

Liderler, görüşmede, stratejik ortaklıklarını derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Marcos, ülkelerinin ilişkilerinin geliştiğini, işbirliğinin artırılması için etkileşimlerini sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

Takaiçi de "Japonya ve Filipinler arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık temelinde ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi iple çekiyorum." dedi.

Kaynak: AA
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