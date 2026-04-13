Filipinler Devlet Başkanı, sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin iddiaları egzersiz yaparak yalanladı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin iddiaları yalanlamak için zıplama egzersizleri yaptı.

Marcos Jr, Devlet Başkanlığı binasının dışında sağlık durumu hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Hakkındaki hastalık ve felç geçirdiği iddialarının asılsız olduğunu belirten 68 yaşındaki Marcos Jr, basın mensuplarının karşısında resmi kıyafetleriyle koşu ve zıplama egzersizi hareketleri yaptı.

Marcos Jr, "Hasta olduğumu söyleyen herkese meydan okuyorum, gelip benimle egzersiz yapsınlar." ifadesini kullandı.

Son sağlık kontrolünde rahatsızlıklarının tamamen iyileştiğinin görüldüğünü ve halihazırda gut ve yüksek tansiyon için ilaç kullandığını belirten Marcos Jr, normal beslenmeye döndüğünü ve düzenli egzersiz yaptığını ifade etti.

Marcos Jr, Orta Doğu'da artan gerilimin yol açtığı sorunlar nedeniyle zor bir dönemden geçildiği bu süreçte kendisinin sağlık durumuna ilişkin endişeleri gidermek istediğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın sağlık durumuna ilişkin söylentiler, ocakta bir süre kamuoyunun karşısına çıkmamasının ardından sosyal medyada yayılmıştı.

Stres ve yaşa bağlı karın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklayan Marcos Jr, kendisine divertikülit teşhisi konulduğunu söylemişti.