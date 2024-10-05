Filipinler'den Gelen Bethzaida Müslüman Oldu
Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Filipinler vatandaşı Bethzaida Mojar Kondo, İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve Beyza ismini aldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde Filipinler vatandaşı Bethzaida Mojar Kondo, Müslüman oldu.
Kondo'nun başvurusu üzerine, İlçe Müftülüğü'nde ihtida töreni yapıldı.
Müftü Muhammet Çörekçi, kelimeişehadet getiren Kondo'ya, İslam hakkında bilgiler verdi.
Çörekçi, mutlu ve duygusal bir ana şahitlik edildiğini belirterek, "Sevinç gözyaşları içinde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bethzaida Mojar Kondo, Beyza ismini aldı." dedi.
Kondo'ya, Kur'an-ı Kerim armağan edildi.