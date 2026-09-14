Filipinler'deki feribot yangınında ölenlerin kimlik tespiti aylarca sürebilir

Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangında, cesetlerin büyük bölümünün yanması nedeniyle kimlik tespit çalışmalarının aylar sürebileceği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Filipinler Ulusal Polisinden adli tıp uzmanı Richard Allan Mangalip, düzenlediği basın toplantısında, 10 Eylül'de yolcu feribotunda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Feribotun farklı yerlerinde bulunan cesetlerin büyük bölümünün yanmış olduğunu belirten Mangalip, DNA örnekleri toplamaya ve bunları karşılaştırmaya başladıklarını ancak incelenmesi gereken örneklerin fazlalığı nedeniyle kimlik tespit sürecine ilişkin kesin takvim verilemeyeceğini söyledi.

Mangalip, sürecin haftalar hatta aylar sürebileceğini ifade etti.

Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda 10 Eylül'de belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiği, 13 kişiden ise hala haber alınamadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA