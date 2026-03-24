Filipinler'de Artan Yakıt Fiyatları Nedeniyle 400'den Fazla Akaryakıt İstasyonu Kapandı

Filipinler'deki akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 400'den fazla benzin istasyonu faaliyetlerini durdurdu. Ülke genelinde tüm istasyonlar takip edilirken, bazı kapanmaların fiyat manipülasyonu ile bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

MANİLA, 24 Mart (Xinhua) -- Filipinler'de yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle ülke genelinde 400'den fazla benzin istasyonunun faaliyetleri durduruldu.

Filipinler Ulusal Polisi Sözcüsü Randulf Tuano pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Filipinler'de kapanan istasyon sayısının geçtiğimiz çarşamba günü itibarıyla 273'ten 403'e yükseldiğini söyledi.

Tuano ayrıca, ülke genelinde toplam 14.313 akaryakıt istasyonunu takip ettiklerini ve mevcut yakıt arzının nisan ayı ortasına kadar yeterli olmasının beklendiğini ifade etti.

Polis sözcüsü, yasa dışı yakıt satışı, stokçuluk ve fırsatçılıkla ilgili olarak çeşitli bölgelerde soruşturma başlatıldığını da belirtti.

Kurum, soruşturma kapsamında Filipinler Enerji Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalıştığını belirterek, bazı kapanmaların fiyat manipülasyonu ile bağlantılı olabileceği şüphesiyle faaliyetlerini durduran istasyonlara yönelik denetimlerin artırıldığını da kaydetti.

Kaynak: Xinhua
