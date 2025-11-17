Filipinler'de Yolsuzlukla Mücadele İçi 650.000 Kişi Miting Düzenledi

MANİLA, 17 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'de yaklaşık 650.000 kişi başkent Manila'daki büyük kent parkında yolsuzlukla mücadele mitingi düzenledi. Sel kontrolüne yönelik projelerde milyarlarca pesoya varan yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmaların ardından 3 gün boyunca düzenlenecek gösterilerde, "daha iyi demokrasi için şeffaflık" çağrısında bulunuldu.

Manila Afet Riski Azaltma ve Yönetim Ofisi'nden yapılan açıklamada parkta pazar günü öğleden sonra itibarıyla yaklaşık 650.000 kişinin toplandığı belirtildi.

Mitingde usulsüz olduğu iddia edilen sel kontrolü projeleri hakkında kapsamlı ve şeffaf soruşturma yürütülmesi ve gerçek ve hayali projelerden milyarlarca peso çaldığı iddia edilen yetkili, milletvekili ve müteahhitlerden hesap sorulması çağrısı yapıldı.

Gösteriye katılan Junmar Ybanez, Senato ve Temsilciler Meclisi oturumlarında ortaya çıkan, kamu parasının kötüye kullanıldığı yönündeki bu iddiaları kınadı. Ybanez, yerel basına yaptığı açıklamada, "Ben çalışıp ödemem gereken vergileri ödemekten yorulurken, bu yetkililer paraları çalıyor" dedi.

Ana karayollarından birinde yaklaşık 2.000 kişinin katılımıyla yolsuzluğu protesto amaçlı başka bir miting daha düzenlendi.

Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Sekreter Vekili Dave Gomez pazar günü yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos'un durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Gösteri sırasında düzenin sağlanması amacıyla yaklaşık 16.000 polis memuru görevlendirildi.

Filipinler'de son aylarda yolsuzluk karşıtı birçok gösteri düzenlendi.