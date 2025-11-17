Haberler

Filipinler'de Yolsuzlukla Mücadele İçi 650.000 Kişi Miting Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in başkenti Manila'da yaklaşık 650.000 kişi, yolsuzluk karşıtı mitingde bir araya gelerek şeffaflık ve daha iyi demokrasi çağrısında bulundu. Sel kontrol projelerinde milyarlarca peso yolsuzluk iddialarının ardından düzenlenen gösteriler, kapsamlı soruşturmalar talep etti.

MANİLA, 17 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'de yaklaşık 650.000 kişi başkent Manila'daki büyük kent parkında yolsuzlukla mücadele mitingi düzenledi. Sel kontrolüne yönelik projelerde milyarlarca pesoya varan yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmaların ardından 3 gün boyunca düzenlenecek gösterilerde, "daha iyi demokrasi için şeffaflık" çağrısında bulunuldu.

Manila Afet Riski Azaltma ve Yönetim Ofisi'nden yapılan açıklamada parkta pazar günü öğleden sonra itibarıyla yaklaşık 650.000 kişinin toplandığı belirtildi.

Mitingde usulsüz olduğu iddia edilen sel kontrolü projeleri hakkında kapsamlı ve şeffaf soruşturma yürütülmesi ve gerçek ve hayali projelerden milyarlarca peso çaldığı iddia edilen yetkili, milletvekili ve müteahhitlerden hesap sorulması çağrısı yapıldı.

Gösteriye katılan Junmar Ybanez, Senato ve Temsilciler Meclisi oturumlarında ortaya çıkan, kamu parasının kötüye kullanıldığı yönündeki bu iddiaları kınadı. Ybanez, yerel basına yaptığı açıklamada, "Ben çalışıp ödemem gereken vergileri ödemekten yorulurken, bu yetkililer paraları çalıyor" dedi.

Ana karayollarından birinde yaklaşık 2.000 kişinin katılımıyla yolsuzluğu protesto amaçlı başka bir miting daha düzenlendi.

Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Sekreter Vekili Dave Gomez pazar günü yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos'un durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Gösteri sırasında düzenin sağlanması amacıyla yaklaşık 16.000 polis memuru görevlendirildi.

Filipinler'de son aylarda yolsuzluk karşıtı birçok gösteri düzenlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.