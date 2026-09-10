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Filipinler'de yolcu feribotunda yangın: En az 5 ölü, 87 kişi kayıp

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PALAWAN, 10 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in Palawan eyaletinin kıyı bölgesinde yanan gemi enkazı, 10 Eylül 2026.

PALAWAN, 10 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in Palawan eyaletinin kıyı bölgesinde yanan gemi enkazı, 10 Eylül 2026.

Yerel sahil güvenlik birimleri perşembe günü yaptığı açıklamada, çarşamba günü Filipinler'in Palawan eyaletindeki turistik bir bölge açıklarında bir feribotta yangın çıkması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi. (Filipinler Sahil Güvenliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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