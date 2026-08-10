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Filipinler’de siklon ve muson felaketi: 12 ölü

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Filipinler’de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurları 12 kişinin ölümüne, 11 yaralanmaya ve 8 kaybolmaya yol açtı. Yaklaşık 1,3 milyon kişi etkilenirken, 58 bin 650 kişi tahliye merkezlerinde.

Filipinler'de etkili olan tropikal siklonlar ve muson yağmurları sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Lawrance Mina, ülkede etkili olan Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklama yaptı.

Mina, şiddetli yağışlarla bağlantılı yıldırım isabet etmesi ve toprak kayması gibi olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını, 8 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Ülkede 384 bin 520 ailenin yani yaklaşık 1,3 milyon kişinin şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilendiği bilgisini paylaşan Mina, 58 bin 650 kişinin halen tahliye merkezlerinde bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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