Filipinler'de Tropikal Fırtına: 8 Ölü, 2 Kayıp

Güncelleme:
Filipinler'i etkisi altına alan Fengshen tropikal fırtınası nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu. Fırtına, ülke genelinde yaklaşık 30.000 kişiyi etkiledi ve 22.000 kişi tahliye edildi.

MANİLA, 20 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'de pazar günü etkili olan Fengshen tropikal fırtınası nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişiden haber alınamıyor.

Sivil Savunma Ofisi Sözcüsü Junie Castillo, başkent Manila'nın güneydoğusundaki Quezon eyaletinin Pitogo belediyesinde devrilen ağaç nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ülkenin orta kesimindeki Batı Visayas bölgesinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Castillo, "An itibarıyla ilk bildirilen 8 can kaybının fırtınayla ilgili olup olmadığını belirlemek için doğrulama ve onaylama çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Castillo, güneydeki Bukidnon eyaletinin Quezon belediyesinde meydana gelen heyelanda kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

Fırtınanın ülke genelinde yaklaşık 30.000 kişiyi etkilediğini söyleyen Castillo, 22.000 kişinin tahliye edildiğini de ekledi.

Castillo ayrıca, fırtınanın Filipinler'in orta ve güneyinde sel ve heyelanlara da neden olduğunu söyledi.

Devlet Meteoroloji Dairesi, Fengshen'in pazartesi sabahı Filipinler'den ayrılacağını tahmin ediyor.

Filipinler'de yılda ortalama 20 tayfun etkili oluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
