Filipinler'i vuran Toraji Tayfunu nedeniyle 2 bin 500 köye tahliye emri verildi
Filipinler İçişleri Bakanı Juanito Victor Remulla, Toraji Tayfunu nedeniyle 2500 mahallede tahliye kararı alındığını duyurdu. Tayfunun rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığı belirtilirken, sel ve toprak kayması riski olan bölgelerde eğitimler de durduruldu.
Filipinler'i Toraji Tayfunu vurdu. Binlerce mahallenin tahliye edileceği ülkede birçok bölgede eğitime ara verildi.
RÜZGARIN HIZI SAATTE 120 KİLOMETREYE ULAŞTI
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre meteoroloji bürosu, Aurora bölgesinde karaya vuran Toraji Tayfunu'nun yol açtığı rüzgarların hızının saatte maksimum 120 kilometreye ulaştığını bildirdi.
2 BİN 500 MAHALLEDE TAHLİYE KARARI
İçişleri Bakanı Remulla, tayfun nedeniyle sel ve toprak kayması riski bulunan bölgelerdeki 2 bin 500 mahallenin tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Yetkililer, Luzon Adası'nda birçok bölgede eğitime ara verildiğini duyurdu. Toraji Tayfunu'nun etkisinin yarın azalması bekleniyor.