Filipinler'de STK'ler, ABD askerlerinin ilave üslere konuşlanmalarına izin verilmesine tepkili

Filipinler'de sivil toplum kuruluşları (STK), ABD askerlerinin ilave üslere konuşlanmalarına izin verilmesine tepki gösterdi.

Ülkede faaliyet gösteren araştırma STK'leri yerel ağı "Asya Pasifik Araştırmaları Ağı"ndan (APRN), Filipinler ile ABD arasında 2014'te imzalanan Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'nın (EDCA) 9. yılında açıklama yapıldı.

ABD askerlerinin 4 ilave askeri üsse konuşlanmalarına izin verilmesinin, insan hakları ve arazi gasbının zaten kötü olan durumunu daha da kötüleştireceği belirtildi.

Açıklamada, ABD askerlerinin ilave üslere konuşlanmalarına izin verilmesi ve ülkede ABD ile düzenlenen ortak askeri tatbikatlara paralel olarak toplulukların hakları ve geçim kaynakları üzerinde etkinin artacağına işaret edildi.

Manila yönetiminin, insan hakları ihlallerine ve arazi gasbına karşı sesini çıkartan aktivistler ile insan hakları savunucularını hedef aldığı öne sürüldü.

Filipinler ordusunun, söz konusu 4 üsten ikisinin yer aldığı Cagayan bölgesi genelinde arazi gaspçılarına karşı direnişi kırmak için uyguladığı stratejinin bir parçası olarak, Cagayan'daki köylere ve çiftçilere saldırdığı iddia edildi.

Çiftçileri Savunma Organizasyonu yetkililerinden Tanggol Magsasaka, yaptığı açıklamada, ordunun saldırılarına atıfta bulunarak bu gibi olayların tüm ülkede yaşandığını ve insan hakları ihlallerinin son 2 yılda arttığını ifade etti.

Bu durumun, hükümeti eleştirenler arasında korku iklimine yol açtığına dikkati çeken Magsasaka, geçen yıl şiddet olaylarından 1254 kişinin etkilendiğini ve bunlardan 900'ünün yerlerinden edildiğini aktardı.

Halkın Gıda Bağımsızlığı Koalisyonu Koordinatörü Gail Orduna da Filipinler ordusunun Cagayan'da son 2 yıldır saldırdığı köylerin, arazi gasbı projelerini engelleyenlerin köyleri olduğunu belirtti.

Çiftçi Kadınlar Ulusal Federasyonu Sözcüsü Zenaida Soriano, ABD askerlerinin Filipinler'deki varlığının, Filipinler halkına karşı gaddarlık ve doğal kaynakların yok edilmesinden başka hiçbir getirisinin olmadığına dikkati çekti.

Filipinler hükümeti, 2014 tarihli Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında şubatta ABD'nin 4 askeri üsse daha erişimine izin vermişti.

Cagayan bölgesinde bulunan Santa Ana kasabasındaki donanma üssü ile Lal-lo kasabasındaki Cagayan Kuzey Uluslararası Havalimanı, Isabela bölgesindeki üs ve Palawan bölgesine bağlı Balabac Adası'ndaki yerel bir üs, ABD askerlerinin erişimine açılmıştı.