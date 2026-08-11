Filipinler'de sel ve heyelanlarda ölü sayısı 19'a yükseldi

Filipinler'de güneybatı muson yağmurları ile Luis ve Kujira tropik fırtınalarının yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, 2 Ağustos'tan bu yana devam eden olumsuz hava koşullarına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, muson yağmurları ile Luis ve Kujira tropik fırtınalarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 kişinin cesedine ulaşılmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a çıktığı belirtildi.

Şiddetli yağış ve fırtınalardan ülke genelinde yaklaşık 2,27 milyon kişinin etkilendiği vurgulanan açıklamada, en az 4 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 684 evin hasar gördüğü, bunlardan 45'inin tamamen yıkıldığı, afetten etkilenen bölgelerdeki 919 tahliye merkezinde 94 bin 990'dan fazla kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği aktarıldı.

Afetin ülkedeki altyapıya verdiği zararın yaklaşık 23 milyon dolar, tarım sektöründeki hasarın ise 2,21 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA