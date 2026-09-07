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Filipinler'de sel kontrol projelerinde yolsuzluk soruşturmasında eski Meclis Başkanı suçlandı

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Filipinler'de sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın kuzeni ve eski Meclis Başkanı Martin Romualdez'e suçlama yöneltildi.

Filipinler'de sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın kuzeni ve eski Meclis Başkanı Martin Romualdez'e suçlama yöneltildi.

Ombudsman Jesus Crispin Remulla, basına yaptığı açıklamada, eski Meclis Başkanı Romualdez'in "haksız kazanç elde etmek amacıyla ortak ve koordineli eylemlerle yasa dışı şekilde malvarlığı biriktirmek, toplamak ve elde etmekle" suçlandığını belirtti.

Remulla, yaklaşık 118 milyon doların çeşitli işlemlerde parçalar halinde kullanıldığını aktararak, Romualdez'in yanı sıra nisanda Çekya'da gözaltına alınan eski Temsilciler Meclisi Üyesi Zaldy Co'ya da bu suçlamaların yöneltildiğini ifade etti.

Romualdez, yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Yolsuzluk iddiaları

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Ralph Recto da Eylül 2025'te yaptığı açıklamada, sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.

Marcos Jr., 2025'te, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk iddiaları, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA
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