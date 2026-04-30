Filipinler'de Meclis Komisyonundan Devlet Başkanı Yardımcısı Duterte'nin azli için "geçerli sebep" kararı

Filipinler Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonunda yapılan oylamada, Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin azledilmesi için geçerli sebep olduğuna karar verildi.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Adalet Komisyonunda, Sara Duterte'nin azledilmesi talebine ilişkin oylama yapıldı.

Komisyonun 53 üyesi, Duterte'ye yönelik yolsuzluk ve anayasanın ihlali gibi suçlamaların yeterli kanıtla desteklendiği görüşünü paylaşarak Devlet Başkanı Yardımcısı'nın azledilmesi için "geçerli sebep" olduğu yönünde oy verdi.

Manila'dan Temsilciler Meclisi üyesi Bienvenido Abante Jr, panelde yaptığı açıklamada, "Sara Duterte'nin azledilmesi için güçlü geçerli sebep var." ifadesini kullandı.

Panel Başkanı Gerville Luistro da yaptığı açıklamada, Komitenin, en erken gelecek haftaya kadar genel kurula sunulmak üzere sürece ilişkin rapor hazırlamasının beklendiğini belirtti.

Filipinler Parlamentosunda mayısta oturumların başlamasının ardından Duterte'nin azledilmesine ilişkin şikayet genel kurulda oylamaya sunulacak. Temsilciler Meclisinin azil kararı, Senatoda yargılama sürecini başlatabilir. Bu süreçte suçlu bulunması halinde Duterte görevinden alınabilir ve ömür boyu siyasetten men edilebilir.

Duterte, 2028 seçimlerinde başkanlık yarışına katılacağını açıklamıştı.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Sara Duterte, 23 Kasım 2024'te kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmeleri için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Bu ifadeleriyle tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" belirtmişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım 2024'te Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve kendisinden iddia edilen "ciddi tehditler konusundaki soruşturmaya ışık tutması"nı istemişti.

Filipinler Temsilciler Meclisi, anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını 5 Şubat 2025'te onaylamıştı. Filipinler Senatosu, 7 Ağustos 2025'te Duterte'ye yönelik azil sürecinin devam etmemesine ilişkin karar almıştı.

Temsilciler Meclisi de Duterte'nin "başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı Eğitim Bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların kötüye kullanımı" iddialarını da bir süredir soruşturuyor.