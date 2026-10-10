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Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama oldu, kül sütunu 5-6 kilometreye yükseldi

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Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama oldu, kül sütunu 5-6 kilometreye yükseldi
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Filipinler'in orta kesimindeki Kanlaon Yanardağı cumartesi öğle saatlerinde faaliyete geçti. Enstitüye göre yerel saatle 12.46'da orta şiddette patlamalı püskürme yaklaşık iki dakika sürdü, kraterin 5-6 kilometre üzerine duman ve kül sütunu yükseldi; ikinci seviye alarm sürüyor.

MANİLA, 10 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Kanlaon Yanardağı cumartesi günü öğle saatlerinde faaliyete geçti.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Negros Adası'nda yer alan Kanlaon Yanardağı'nda cumartesi günü yerel saatle 12.46'da "orta şiddette patlamalı bir püskürme" meydana geldi. Patlama yaklaşık iki dakika sürdü.

Enstitü, olay sırasında kraterin 5 ila 6 kilometre üzerine yükselen bir duman ve kül sütununun oluştuğunu açıkladı.

Kanlaon Yanardağı için ikinci seviye alarm uygulanmaya devam ediyor. Ölçekte beşinci seviye en yüksek alarm düzeyini ifade ediyor.

Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Filipinler takımadaları, depremlerin ve volkanik patlamaların sıkça yaşandığı bir bölgede bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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