Haberler

Filipinler'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Rizal eyaletinde düşen bir helikopterde 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazanın yerel saatle 07.00 sularında meydana geldiği bildirildi.

RİZAL, 3 Mart (Xinhua) -- Filipinler'in Rizal eyaletinde helikopter kazasının yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdüren polis ve kurtarma ekipleri, 3 Mart 2026.

Filipinler'in başkenti Manila'nın doğusundaki Rizal eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Pililla Belediye Başkanı John Masinsin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere beş kişiyi taşıyan helikopterin salı günü yerel saatle 07.00 sularında düştüğünü söyledi. (Fotoğraf: Rizal İl Emniyet Müdürlüğü/Dağıtım Xinhua aracılığyla)

Kaynak: Xinhua
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor