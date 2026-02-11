Haberler

Filipinler'in Mindanao bölgesinde batan feribotta can kaybı 52'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 26 Ocak'ta batan feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye çıkarken, kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Olayda 316 kişi kurtulurken, feribotun batışı teknik arıza nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 26 Ocak'ta 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiği bildirildi.

Phil Star gazetesinin haberine göre, Filipinler Sahil Güvenliğinden (PCG) yapılan açıklamada, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yerel saatle 07.00 sularında başlattığı arama çalışmalarında, 15 dakika sonra batık feribotun içinde bir kadının cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Toplam can kaybının 52'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, 316 kişinin olaydan sağ çıktığı kaydedildi.

Olay

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 332'si yolcu ve 27'si mürettebattan 359 kişiyi taşıyan feribot, 26 Ocak'ta batmıştı.

Teknik arıza sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 117 milyon nüfuslu takımada ülkesi Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları meydana gelmişti. 2023'te Zamboanga'dan Sulu vilayetine sefer yapan feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun' çağrısı karşılık buldu

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar