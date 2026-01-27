Filipinler'de dün batan feribotun sahibi şirkete ait tüm gemilerinin seferleri durduruldu

Filipinler'in Mindanao bölgesinde dün 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucunda 18 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yetkililer, feribotun sahibi şirkete bağlı tüm gemilerin seferlerini durdurdu.

Filipinler'de yetkililer, dün 359 kişiyi taşıyan feribotun batmasının ardından harekete geçti.

Filipinler Ulaştırma Bakanı Giovanni Lopez, düzenlediği basın toplantısında, kazaya karışan feribotun bağlı olduğu Aleson Shipping Lines şirketine ait tüm yolcu gemilerinin süresiz olarak seferden çekildiğini ifade etti.

Lopez, gemilerin kullanıma elverişli olup olmadığının inceleneceğini belirtti.

Yetkililer, kazanın ardından 10 kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yaklaşık 76 metre derinlikte olduğu tahmin edilen enkaza ulaşmak için de çalışmalar devam ediyor.

Dün Filipinler'in Mindanao bölgesinde 332 yolcu ve 27 mürettebat toplam 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kazanın teknik arıza sonucu meydana geldiği tahmin edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 117 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları olmuştu. 2023'te yine Zamboanga'dan Sulu vilayetine sefer yapan bir feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.