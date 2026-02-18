Haberler

Filipinler'in Mindanao bölgesinde batan feribotta can kaybı 62'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 26 Ocak'ta batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye ulaştı, 17 kişi hala kayıp. 293 yolcu kazadan sağ kurtuldu.

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 26 Ocak'ta 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Filipinler Sahil Güvenliğinin (PCG), ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ekiplerin hayatını kaybedenlerin bedenlerini su altında arama çalışmalarına ilişkin yeni gelişmeler paylaşıldı.

Açıklamada, ekiplerin toplam 62 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 17 kişinin hala kayıp olduğu ve 293 kişinin kazadan sağ kurtulduğu kaydedildi.

Olay

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 332'si yolcu ve 27'si mürettebattan 359 kişiyi taşıyan feribot, 26 Ocak'ta batmıştı.

Teknik arıza sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 117 milyon nüfuslu takımada ülkesi Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları meydana gelmişti. 2023'te Zamboanga'dan Sulu vilayetine sefer yapan feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA " / " + Aynur Şeyma Asan -
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Şalgam fabrikasında feci ölüm! Makineye kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Sabah işe gitti, akşam dönemedi! Şalgam fabrikasında feci ölüm
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Küplere bindi! 5-2'lik zafer sonrası Osimhen'i delirten olay