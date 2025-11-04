Filipinler'de Askeri Helikopter Düştü

MANİLA, 4 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'e ait Super Huey tipi bir askeri helikopter, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda bulunan Agusan del Sur eyaletinde yardım operasyonu sırasında düştü.

Filipinler Hava Kuvvetleri salı günü yaptığı açıklamada, "Helikopter, Hızlı Hasar Tespiti ve İhtiyaç Analizi görevini yerine getirmek üzere Davao kentinden Butuan kentine giden dört helikopterden biriydi. Helikopterle iletişimin kesilmesi üzerine derhal arama kurtarma operasyonu başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, kazanın hangi koşullar altında ve neden meydana geldiğini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Ayrıntılı bilgi, doğrulandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Super Huey helikopterleri, Filipinler Hava Kuvvetleri tarafından özellikle ulaşımı zor ve hava koşullarından etkilenen bölgelerde ulaşım, afet müdahalesi ve ikmal görevleri için yaygın olarak kullanılıyor.

Filipinler'in birçok bölgesinde şiddetli yağış ve sele neden olan Kalmaegi Tayfunu, Mindanao Adası üzerinde etkisini sürdürüyor.