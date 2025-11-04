Haberler

Filipinler'de Askeri Helikopter Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Mindanao Adası'nda yardım operasyonu sırasında Super Huey tipi bir askeri helikopter düştü. Hava Kuvvetleri, helikopterle iletişimin kesilmesi üzerine arama kurtarma operasyonu başlattıklarını duyurdu.

MANİLA, 4 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'e ait Super Huey tipi bir askeri helikopter, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda bulunan Agusan del Sur eyaletinde yardım operasyonu sırasında düştü.

Filipinler Hava Kuvvetleri salı günü yaptığı açıklamada, "Helikopter, Hızlı Hasar Tespiti ve İhtiyaç Analizi görevini yerine getirmek üzere Davao kentinden Butuan kentine giden dört helikopterden biriydi. Helikopterle iletişimin kesilmesi üzerine derhal arama kurtarma operasyonu başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, kazanın hangi koşullar altında ve neden meydana geldiğini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Ayrıntılı bilgi, doğrulandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Super Huey helikopterleri, Filipinler Hava Kuvvetleri tarafından özellikle ulaşımı zor ve hava koşullarından etkilenen bölgelerde ulaşım, afet müdahalesi ve ikmal görevleri için yaygın olarak kullanılıyor.

Filipinler'in birçok bölgesinde şiddetli yağış ve sele neden olan Kalmaegi Tayfunu, Mindanao Adası üzerinde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Sergen Yalçın ilk dönemini mumla arıyor

İlk dönemini mumla arıyor
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.