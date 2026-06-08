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Filipinler'deki Depremin Ardından General Santos Uluslararası Havalimanı'nda Uçuşlar Durduruldu

Filipinler'deki Depremin Ardından General Santos Uluslararası Havalimanı'nda Uçuşlar Durduruldu
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Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem sonrası General Santos Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetler geçici olarak durduruldu. Güvenlik incelemeleri sürüyor.

MANİLA, 8 Haziran (Xinhua) -- Filipinler Sivil Havacılık Kurumu, 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından General Santos Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, havalimanı faaliyetlerinin güvenliğini eksiksiz sağlamak amacıyla uçuş kontrol sistemleri, teknik ekipmanlar ve operasyonel kapasiteye yönelik incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Yolcuların uçuş güncellemeleri için ilgili havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua
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