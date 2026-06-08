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Albüm: Filipinler'i Vuran 7,8 Büyüklüğündeki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 32'ye Yükseldi

Albüm: Filipinler'i Vuran 7,8 Büyüklüğündeki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 32'ye Yükseldi
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Filipinler'in güneyindeki Sarangani eyaleti açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, uçuşlar askıya alındı.

GENERAL SANTOS, 8 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Sarangani eyaleti açıklarında pazartesi günü sabah saatlerinde 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Filipinli yetkililerden yapılan son açıklamaya göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda binada maddi hasar meydana geldi. Depremin ardından okullarda eğitime ara verilirken, uçuşlar askıya alındı.

Kaynak: Xinhua
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