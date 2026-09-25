Filipinler, Çin'in İkinci Thomas Sığlığı'nda ikmal görevini engellediğini öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Filipinler, Çin'e ait gemilerin Güney Çin Denizi'ndeki İkinci Thomas Sığlığı'nda Filipin askerlerine yönelik ikmal görevini engellediğini ve "tehlikeli manevralarla" Filipin personelini riske attığını öne sürdü.

Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Eylül'de BRP Sierra Madre (LS57) gemisinde konuşlu personele temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması ve personel değişiminin gerçekleştirilmesi amacıyla rutin görev düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Çin Sahil Güvenliği ve Çin donanmasına ait gemilerin söz konusu görevi engellediği, Filipin personelini riske attığı ve "meşru insani yardım ve ikmal operasyonuna" müdahale ettiği öne sürüldü.

Söz konusu müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, Flipinler'in bölgede uluslararası hukuk doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta, Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi, 1999'dan bu yana karaya oturmuş halde bulunuyor. Pekin yönetimi, "BRP Sierra Madre" adlı savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesini ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, Filipinler'in gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere aralıklarla yaptığı ikmal seferlerini engellemeye çalışması, iki ülke arasında sürtüşmelere yol açıyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'in üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA