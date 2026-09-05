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Filipinler Başkan Yardımcısı Duterte kefaletle serbest

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile yakınlarına "ölüm ve suikast tehdidinde bulunmakla" suçlanan ve dün hakkında tutuklama emri çıkarılan Başkan Yardımcısı Sara Duterte kefaletle serbest kaldı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile yakınlarına "ölüm ve suikast tehdidinde bulunmakla" suçlanan ve dün hakkında tutuklama emri çıkarılan Başkan Yardımcısı Sara Duterte kefaletle serbest kaldı.

Dünkü duruşmada hakkında tutuklama emri çıkarılan Duterte, bugün kefaletle serbest bırakıldı.

Duterte'nin avukatlarından Paul Lawrence Lim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Duterte'nin üç farklı ağır tehdit suçlamasından 5 bin 740 dolar kefalet ödediğini belirtti.

Öte yandan, başkent Manila'daki Quezon Bölge Asliye Mahkemesinden çıkarken görülen Duterte, kendisini destekleyenleri teselli ederek vatandaşlara sarıldı ve tutuklama emrinin kaldırılmasını içeren mahkeme kararına dair belgeyi destekçilerine gösterdi.

Başkan Yardımcısı Sara Duterte, kamu fonlarını usulsüz kullanmak, Başkan Marcos ve eşi Liza Araneta-Marcos ile kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i kamuoyu önünde tehdit etmekle suçlanmıştı.

Duterte ise suçlamaları reddediyor.

Kaynak: AA
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