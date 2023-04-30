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Filipinler açıklarında geminin alabora olması sonucu 3 kişi öldü

Filipinler açıklarında geminin alabora olması sonucu 3 kişi öldü

Güncel Haberler

Filipinler açıklarında Sierra Leone bandıralı geminin alabora olması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filipinler açıklarında Sierra Leone bandıralı geminin alabora olması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Global Times'ın haberine göre, Çin'in Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Bataan eyaleti açıklarında geminin alabora olması sonucu 2'si Çinli ve biri Filipinli 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada gemideki 20 kişilik mürettebattan 2'sinin kaybolduğu belirtilerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Filipinler Bataan Güncel Haberler

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