Fildişi Sahili'nde Robert Beugre Mambe yeniden başbakan oldu

Fildişi Sahili'nde milletvekili seçimi sonrası feshedilen hükümetin başına yeniden Robert Beugre Mambe getirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mambe'nin başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Kabinenin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Fildişi Sahili'nde 27 Aralık 2025'te düzenlenen milletvekili seçiminde, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın iktidardaki "Houphouetçiler Demokrasi ve Barış İçin Birlik Partisi" (RHDP) 255 koltuktan 197'sini kazanarak meclisteki çoğunluğu elde etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Massere Toure-Kone tarafından yapılan açıklamada, 27 Aralık 2025'te yapılan milletvekili seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Ouattara'nın Başbakan Mambe'nin sunduğu istifayı kabul ettiği belirtilmişti.

Böylelikle Mambe liderliğindeki hükümet feshedilmişti.

Mambe, 16 Ekim 2023'te başbakan olarak göreve başlamıştı.