Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara 4. dönemine başladı

Fildişi Sahili'nde 25 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi Alassane Ouattara, yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen yemin törenine Afrika ülkelerinden liderler, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Oyların yüzde 89,7'sini alan ve bu göreve 4'üncü kez seçilen Ouattara, cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

İlk kez 2010'da başa gelen 83 yaşındaki Ouattara'nın dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tepkilere yol açmıştı.

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için aday olamamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu.

Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.