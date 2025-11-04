Fildişi Sahili'nde Alassane Ouattara Dördüncü Kez Cumhurbaşkanı Seçildi

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ülkenin dördüncü kez cumhurbaşkanı oldu.

Anayasa Konseyi, 25 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara, oyların yüzde 89,77'sini alarak dördüncü dönemine seçildi.

Diğer adaylar Jean-Louis Billon Eugene yüzde 3, Simone Ehivet Gbagbo yüzde 2,42, Ahoua Don Mello yüzde 1,97 ve Henriette Lagou yüzde 1,15 oy aldı.

Yaklaşık 8,5 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, ??????seçimlere katılım oranı yüzde 50,10 olarak belirlendi.

İlk kez 2010'da başa gelen 83 yaşındaki Ouattara'nın dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tepkilere yol açmıştı.

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için aday olamamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu.

Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.