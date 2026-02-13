Haberler

Fil hortumundaki kedi bıyıklarının sırrı çözüldü

Güncelleme:
Almanya'daki bir araştırma, fil hortumundaki yaklaşık 1000 kılın, fillerin dokunma duyusunu güçlendirdiğini ve sosyal etkileşimde önemli bir rol üstlendiğini gösterdi.

Bilim insanları, fil hortumunda görünüş olarak kedi bıyığını andıran kılların, hayvanın dokunma duyusunu güçlendirdiğini ve sosyal etkileşimde önemli bir işlev üstlendiğini ortaya koydu.

Almanya'daki Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsünün öncülüğünde yürütülen araştırmada, fillerin hortumlarının özellikle uç kısmında yoğunlaşan ve sayısı yaklaşık 1000'i bulan kılların, görünüş olarak kedi ya da fare bıyığını andırsa da yapısal açıdan farklılık gösterdiği belirlendi.

DOKUNMA DUYUSUNDA KİLİT ROL

Çalışmada, bu özel kılların fillerin dokunma duyusunda kilit rol oynadığı, kalın derilerine ve zayıf görme yetilerine rağmen kılların yardımıyla çevrelerini hassasiyetle algılayıp nesneleri son derece kontrollü biçimde kavrayabildikleri ortaya kondu.

Kılların, temas noktalarını ayırt edebilecek şekilde titreşim ürettiği tespit edilen çalışmada, bu titreşimlerin hortumdaki sinir hücreleri tarafından algılandığı belirtildi.

"DİĞER FİLLERLE İLETİŞİM KURABİLMELERİNİ SAĞLIYOR"

Çalışmada, bu sayede fillerin, ezmeden veya kırmadan yiyecekleri tutabildiği, diğer fillerle iletişim kurabildiği ve karşılıklı etkileşimde bulunabildiği aktarıldı.

Araştırmacılar, fil hortumunun hassas dokunma yeteneğinden ilhamla yeni robotik dokunma sensörleri geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Çalışmanın detaylarına, "Science" dergisinde yer verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
