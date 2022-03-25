Fikir Yarışması Sonuçlandı, Ödüller Sahiplerini Buldu

MUĞLA (Bültenler) - Menteşe halkıyla Kötekli Mahallesinde yaşayan üniversiteli gençler arasında sosyal köprüyü güçlendirmek adına düzenlenen fikir yarışmasında Muhammed Samet Bozdoğan (Sosyal Köprü Platformu), Ülkü Dede (Sanat Toplum İçindir, Sanat Gençler İçin), Yeşim Can (Öğrenci Kulüpleri), Onur Gürel (Sosyal Muğla), Burak Kaan Kök (Muğla Bisiklet Yol Ağı Projesi ) fikirleri ile ödül almaya hak kazandılar.Menteşe Belediyesi seçici kurulu tarafından en etkili bulunan 5 fikre toplamda 5.000 TL (5 Bin Türk Lirası) değerinde ödül verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ödüllü fikir yarışmasına katılan ve fikirlerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Menteşe Belediyesi olarak yaklaşık 40 bin öğrenci kardeşimizin eğitim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile kent-üniversite entegrasyonuna yönelik olarak düzenlediğimiz ödüllü fikir yarışmamız sonuçlandı. Menteşe halkıyla Kötekli Mahallesinde yaşayan üniversiteli gençler arasında sosyal köprüyü güçlendirmek adına online olarak düzenlediğimiz fikir yarışmasına yüzlerce yaratıcı fikir geldi. Seçici kurulumuz seçim yapmakta bir hayli zorlandı. Bu anlamda tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Fikirlerin hepsi de bizim için çok kıymetli. Buradaki amacımız zaten yaratıcı fikirlere ulaşmak ve kent – üniversite arasındaki enerjiyi yakalamaktı. Fikirleri ile yarışmayı kazanan katılımcıları tebrik ediyorum." dedi.

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