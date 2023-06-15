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Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem oldu

Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem oldu

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Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Suva kentinin 710 kilometre güneydoğusunda olduğunu duyurdu.

Yerin 160 kilometre altında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Güncel

Deprem Fiji Güncel Haberler

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