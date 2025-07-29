Fiji Adaları'nda Peş Peşe İki Deprem Meydana Geldi

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Güney Pasifik'teki Fiji Adaları'nın güney açıklarında 7 dakika arayla 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremlerden can veya mal kaybı olmadığı, tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güney açıklarında 7 dakika arayla 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,8 ve 6,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Fiji Adaları'nın güney açıkları olduğu duyuruldu.

Yaklaşık 7 dakika arayla gerçekleşen depremlerden ilki 584 kilometre, ikincisi de 553 kilometre derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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