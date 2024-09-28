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Fidye İçin Kaçırılan Deniz Eliş, Yaşadığı Şiddeti Anlattı

Fidye İçin Kaçırılan Deniz Eliş, Yaşadığı Şiddeti Anlattı
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Gaziantep'te ailesine kavuşan Deniz Eliş, kaçırılma sürecinde sürekli fiziksel şiddete uğradığını ve zor günler geçirdiğini anlattı. Zagreb Büyükelçiliği'ne teşekkür eden Eliş, kötü anılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

'SÜREKLİ FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRADIM'

Gaziantep'te ailesine kavuşan Deniz Eliş, yaşadıklarını anlattı. Deniz Eliş, "Çok mutluyum. Zagreb Büyükelçiliğimize çok teşekkür ediyorum. Benimle çok iyi ilgilendiler. Evlatlarıymış gibi gördüler beni. Aynı şekilde İstanbul'da da o şekilde ağırlandım. Çok farklı bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Bana ulaşılamayan sürede bana sürekli şiddet uygulandı. Kötü şeyler yaşandı. Sürekli fiziksel şiddete uğradım. Bağlıydım zaten, bu süreçte sadece bağlı olarak kaldım. Aç, susuz, yağmurlu, soğuk günlerde, ormanda; genel olarak kötüydü. Fidye isteniyordu, ailemle sürekli fidye için irtibata geçiliyordu. O süreçte elim ve gözlerim bağlıydı. Etrafımda neler olduğunu bilmiyordum. Sadece duyduklarımdan biliyorum. Zaman algım yoktu, 1 hafta da olabilir, 8-10 gün de" dedi. Eliş'i karşılayan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de Deniz'in kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Meriç, "Zagreb Büyükelçiliğimizdeki yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Hem Gaziantep'in hem Türkiye'nin gözü aydın diyelim" diye konuştu.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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