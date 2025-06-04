Fidandan Çınar'a Etkinliği İle Nesiller Arası Bağ Güçlendirildi

Fidandan Çınar'a Etkinliği İle Nesiller Arası Bağ Güçlendirildi
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İslahiye'de Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen 'Fidandan Çınar'a' etkinliğinde, hurdacılık yapan Mehmet Polat ile öğrenciler bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimdeki olumlu etkilerini vurguladı.

İslahiye ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Programı kapsamında Atatürk İlkokulu tarafından "Fidandan Çınar'a" etkinliği gerçekleştirildi.

Nesiller arası bağı kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 25 yılı aşkın süredir hurdacılık yapan ve evini nostalji müzesine dönüştüren Mehmet Polat ile öğrenciler bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayata dokunan uygulamalarıyla da değişim sunduğunu ifade etti.

Etkinliğe Atatürk İlkokulu Müdürü Süreyya Aslan ile şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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