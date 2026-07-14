Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda Türkiye-BM işbirliği ve bölgesel konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda işbirliği konularını ve bölgesel meseleleri görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Türkiye ile BM arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: AA / Tuğba Altun