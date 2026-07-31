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Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü

Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Fidan ile Faysal bin Ferhan, devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları da ele aldı.

Kaynak: ANKA
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