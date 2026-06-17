Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İran ile ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.