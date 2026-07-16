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Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile Kiev'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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