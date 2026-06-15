Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguin Cuellar'ı Kabul Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'i kabul ettiği bildirildi. Görüşmede Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler ele alınırken, Fidan'ın iki devletli çözüm yaklaşımının en gerçekçi seçenek olduğunu vurguladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, 14-16 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Şahsi Temsilci Holguin Cuellar ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs meselesine yönelik güncel gelişmeler değerlendirildi ve Şahsi Temsilci'nin geçtiğimiz hafta Ada'daki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, "BM Genel Sekreteri Guterres'in çabalarını desteklediklerini, Anavatan ve Garantör Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teslim etmeyen yaklaşımların sonuç vermeyeceğini" vurguladı.

Cuellar'ın yarın Atina'ya gideceği, ardından Brüksel'de temaslarda bulunacağı bildirildi. Cuellar'ın iki hafta sonra da Kıbrıs'taki iki liderle yeniden bir araya geleceği, temmuz sonu veya ağustos başında ise Cenevre'de 5 artı 1 formatında görüşmelerin yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA