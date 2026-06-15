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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi ile Telefonla Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Arakçi, ABD-İran müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederken, Fidan mutabakattan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğü bildirildi. Arakçi'nin, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiği belirtilirken, Fidan'ın varılan mutabakattan duyulan memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı ülkemize teşekkür etti.

Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğumuz memnuniyeti ifade etmiş ve sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğumuzu aktardı. Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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