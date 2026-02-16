Fatih'te, Fevzipaşa Caddesi ramazan için süslendi
Fatih Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Fevzipaşa Caddesi'ni ışıklı yıldızlar ve hilallerle süsleyerek özel bir atmosfer oluşturdu.
Fatih Belediyesi, ramazan ayına özel Fevzipaşa Caddesi'ni ışıklı yıldızlar ve hilallerle süsledi.
Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Fevzipaşa Caddesi'ne dekoratif ışıklandırmalar kuruldu.
Direkler arasına asılan hilal ve yıldız motiflerinin akşam saatlerinde ışıklarının yakılmasıyla caddede ramazan atmosferi oluşturuldu.
Çalışmaların ramazan öncesinde planlanarak kısa sürede tamamlandığı, ışıklandırma sistemlerinin belirli saat aralığında aktif olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel