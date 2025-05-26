FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüpheli tutuklanırken, 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Soruşturma sürüyor.

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 zanlının ise serbest bırakılmasına karar verdi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'yle irtibatlı olduklarına ilişkin haklarında itirafçı beyanları bulunan 9 şüpheli tespit edilmişti.

Bu şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma yöntemini kullanan ve Bank Asya'da hesabı olan, özellikle fakülte yüksekokulu döneminde emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu tespit edilen kişilerle irtibatlı olduğu belirlenmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen 6'sı aktif emniyet personeli, 1'i ihraç edilen ve 2'si okul döneminde ilişiği kesilmiş şüphelilerden 8'i, İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Ekiplerin, firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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