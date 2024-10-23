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FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 15 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 15 Kişi Gözaltına Alındı
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İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonda, FETÖ ile bağlantılı sosyal medya paylaşımları yapan 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de yer alıyor.

İSTANBUL merkezli 3 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen ve ABD'de ölen örgüt lideri Fetullah Gülen için sosyal medyada övücü paylaşımlar yapan 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda haklarında örgütün askeri yapılanma içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan kişilerle ilgili inceleme yapıldı. İncelemelerde örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri tespit edilen, örgüte ait evlerde kalan, örgütün sohbet ve toplantılarına katılan, BBTM olduğuna dair ve ByLock isimli programı kullanan, örgütün güncel yapılanması içerisinde örgüt evlerinde kaldığı bilgisi edinilen 13 kişinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri ABD'de ölen örgüt lideri Fetullah Gülen'i sosyal medya üzerinden öven paylaşımlar yapan 4 şüphelinin adreslerini de belirledi.İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden 15'i gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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