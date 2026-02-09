Haberler

Fetö'ye 29 İlde Operasyon... Operasyonlarda Yakalanan 63 Kişiden 41'i Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 63 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 41'inin tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 63 şüpheliden 41'inin tutuklandığını, 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'ye yönelik 29 ilde jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık. FETÖ terör örgütünün 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüpheli yakalandı. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir,  Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi."

