Haberler

29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 tutuklama

29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada jandarma tarafından 29 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 63 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar çerçevesinde terör örgütü ile irtibatlı faaliyetlerde bulunan kişiler hedef alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada jandarma tarafından 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 41'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftada Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sanal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Şüphelilerden 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı