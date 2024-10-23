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FETÖ'ye Yeni Liderlik Kavgası: Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, örgüt içindeki güç mücadelesi alevlendi. Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz, liderlik için öne çıkan iki isim olarak belirginleşti. Özcan, ABD ayağını yönetirken, Aymaz ise Avrupa'daki etkisiyle dikkat çekiyor.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgütün sahip olduğu güç ve parayı yönetmek isteyenler kavga etmeye başladı. Gülen'den sonra başa geçme kavgasında Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz isimlerinin öne çıktığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fetullah Gülen'in ölümü sonrası yerine geçmek isteyen örgüt yöneticileri arasında kavgalar yaşanmaya başladı. Kavgaların artık göz önünde yaşandığı ve iki ismin ön plana çıktığı belirtildi. Bunlardan Mustafa Özcan'ın örgütün ABD ayağını yönettiği ve terör örgütü elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikte hep yanında olduğu, ayrıca 'Uzun Cevdet' lakaplı Cevdet Türkyolu ile örgütün parasını yönettiği belirtildi. Örgütte Özcan'ı destekleyenler arasında Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç'ın yer aldığı kaydedildi. Özcan'a yakın bu isimlerin tamamının FETÖ'nün yeni icra heyetine seçilmiş kişiler olduğu, örgüt için karar alma mekanizmasında çoğunluğu oluşturduğu ifade edildi.

ÖRGÜTÜN ABDULLAH AYMAZ TARAFI

Örgütün Avrupa tarafının en güçlü isimlerinden biri olarak bilenen Abdullah Aymaz'ın da örgütte liderliğe gelmek istediği belirtildi. FETÖ'nün Almanya ayağını yöneten Aymaz'ı destekleyen grupta ise Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karamuna gibi isimlerin yer aldığı ifade edildi. Bu isimlerden de yalnızca Talip Büyük'ün örgütün yeni icra heyetinde yer aldığı bildirildi.

FETÖ'ye Yeni Liderlik Kavgası: Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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