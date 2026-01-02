Haberler

FETÖ'nün 'astsubaylar sorumlusu' aranıyordu, öğretmen yakalandı

Güncelleme:
Erzurum'da FETÖ/PDY'nin sözde 'astsubaylar sorumlusu' olarak aranan meslekten ihraç öğretmen A.E., Kayseri'de polis ekiplerince yakalandı. Organize bir operasyonla gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ERZURUM'da FETÖ/PDY'nin sözde 'astsubaylar sorumlusu' olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç öğretmen A.E., Kayseri'de polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi ve örgütün sözde 'astsubaylar sorumlusu olmaktan Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç öğretmen A.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Hamza' ile 'Yavuz' kod adlarını kullandığı ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

