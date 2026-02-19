Haberler

Samsun'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. (50) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA
