FETÖ Üyesi Firari Yozgat'ta Yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu Y.Y. cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Hakkında FETÖ üyeliğinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel