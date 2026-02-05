Haberler

Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.R.Ö. yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri aranan şahsı cezaevine teslim etti.

Nevşehir'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.R.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
